I controlli dei carabinieri a Olbia.

Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne egiziano sorpreso a spacciare marijuana in via Fiume d’Italia.

I militari, durante un regolare servizio preventivo di controllo del territorio, nel pattugliare le vie del centro e in particolare i dintorni di via Vittorio Veneto, si sono accorti che un uomo, poi identificato nel cittadino egiziano, stava cedendo ad un giovane un involucro, poi accertato contenere 5 grammi di marijuana.

il ragazzo, un 24enne di origini tunisine, alla vista della pattuglia ha cercato di disfarsene immediatamente gettandolo in un vicino mastello dell’immondizia. Ma la sua azione non è sfuggita ai carabinieri che, intervenuti e bloccati i due , hanno accertato l’avvenuto scambio , procedendo pertanto a trasferire il pusher in caserma. Successivamente, verificato inoltre il possesso di 350 euro in contanti (tutti in banconote da 20 e 10 euro) ritenuto provento dell’attività di spaccio, lo hanno tratto formalmente in arresto.

L’uomo, senza fissa dimora ma habitué dell’area della stazione ferroviaria, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti specifici, è stato ristretto presso la camera di sicurezza della caserma Mura di Poltu Quadu fino all’udienza di stamani, ai cui esiti, convalidato il provvedimento, è stato disposto a suo carico l’obbligo di firma.

Nei suoi confronti pendeva una condanna alla pena della libertà controllata per precedenti reati emessa dal tribunale di Sassari, anche questa pendente poiché irreperibile. Fino a ieri pomeriggio.

