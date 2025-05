Spacciano droga in hotel a Olbia, arrestati due giovani

Due giovani arrestati per spaccio di droga a Olbia.

Nel pomeriggio di venerdì 9 maggio 2025, i Carabinieri della Sezione Operativa di Olbia hanno arrestato due giovani,ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti a Olbia, i militari hanno ricevuto la segnalazione di un fitto e sospetto via vai di ragazzi da una struttura alberghiera del centro.

I militari hanno dunque fatto accesso nell’hotel indicato e, giunti nei pressi di una stanza prenotata da due giovani, hanno subito avvertito un forte odore di marijuana. Si sono dunque appostati nel corridoio, in attesa che uno degli occupanti uscisse dalla stanza. Non appena un terzo giovane, amico dei due fermati, li ha raggiunti nella camera per far loro visita, i militari hanno approfittato dell’apertura della porta e, ivi introdottisi, hanno eseguito una perquisizione del locale, che ha portato al rinvenimento di oltre 1,6 kg di marijuana, più di 4 grammi di cocaina, nonché sostanza da taglio, bilancini elettronici di precisione, vario materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente e 700 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

I due giovani occupanti sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga e sono stati condotti agli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’autorità giudiziaria. In data odierna, ad esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il gip del Tribunale di Tempio Pausania ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

