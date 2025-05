Luras sconvolta per la scomparsa dell’ex sindaca Marisa Careddu

Addio all’ex sindaca Maria Giuseppina Careddu, nota Marisa.

Luras è sconvolta per la scomparsa dell’ex sindaca Maria Giuseppina Careddu, nota da tutti come Marisa. Qualche giorno fa si parlava di una sua possibile candidatura dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, ma aveva deciso di non candidarsi alle elezioni comunali per motivi di salute, che si sono aggravate negli ultimi tempi.

L’ex prima cittadina, di professione architetto e docente, era molto stimata in paese, sia come figura politica che come persona. Sassantanove anni, ha intrapreso la sua carriera politica negli anni ’90 e ricoperto la carica di sindaca dal 2006, quando fu eletta con il 63,9% dei voti e ha continuato a essere attiva nella politica locale per diversi anni. Negli anni ha avuto anche incarichi come consigliera comunale e vicesindaca nel paese.

