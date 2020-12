L’operazione dei carabinieri a La Maddalena.

I carabinieri della stazione di La Maddalena, nell’ambito dei servizi di prevenzione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di lunedì mattina hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione domiciliare con il conseguente arresto di un 19enne per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata già alle prime ore del giorno, quando i militari si sono recati presso l’abitazione del giovane maddalenino in zona Moneta. All’interno della camera da letto, in un cassetto del comodino sono stati rinvenuti 1,3 grammi di hashish, mentre all’interno di uno zainetto sull’armadio 77 grammi di marijuana. I carabinieri hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento, bustine di plastica e nylon, un bilancino di precisione e la somma contante di 1.465 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato ristretto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tempio Pausania.

