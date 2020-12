La situazione coronavirus a Tempio.

Aumentano le persone positive al coronavirus a Tempio. Dall’ultimo aggiornamento fornito dall’Ats i nuovi casi sono 19, mentre le persone guarite sono 7. Il numero complessivo di soggetti positivi sale quindi 99. Come per i precedenti casi, i nuovi positivi si trovano in isolamento e così pure sono stati isolati e posti sotto controllo tutti i loro contatti diretti.

“Ancora una volta, invito tutti i miei concittadini e tutti coloro che per varie ragioni si trovino a Tempio, a essere estremamente prudenti e a osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani, nonchè a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti”, commenta il sindaco Gianni Addis.

“Come sapete, i tempi di processamento dei tamponi nei laboratori preposti sono lunghi a causa dell’elevato numero di campioni da esaminare ed il Servizio di Igiene pubblica, che ha in carico tutti i comuni che fanno capo al Distretto sanitario di Tempio, è sottoposto a un enorme lavoro, che riguarda il tracciamento e le quarantene oltre alle ordinarie attività di prevenzione come, specie in questo periodo, la somministrazione dei vaccini antinfluenzali”, spiega il primo cittadino.

