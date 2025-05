Spaccio di droga nella stazione di Olbia, controlli e denunce

I controlli antidroga nella stazione di Olbia.

Nel pomeriggio di ieri, un’intensa attività di controllo ha interessato l’area nei pressi della stazione ferroviaria di Olbia, teatro di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e più in generale alla prevenzione di reati legati al degrado urbano. Il servizio, accuratamente pianificato e coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia, ha coinvolto numerosi operatori delle Forze dell’Ordine, impegnati in una sinergia che ha visto la partecipazione di pattuglie della Squadra Volanti, agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” e personale della Squadra di Polizia Giudiziaria.

L’intervento delle unità cinofile.

A supporto dell’operazione, sono intervenute anche le unità cinofile della Guardia di Finanza e diversi agenti della Polizia locale, rafforzando la presenza delle Forze dell’Ordine in un’area spesso segnalata dai residenti per episodi di microcriminalità e spaccio. I controlli sono stati particolarmente mirati verso soggetti sospettati di essere coinvolti in attività illecite, molti dei quali stranieri, alcuni dei quali risultati irregolari sul territorio nazionale. Per questi ultimi, sono stati immediatamente avviati gli accertamenti previsti dalla normativa in materia di immigrazione, con l’accompagnamento presso gli uffici di polizia per le procedure di rito.

Durante l’operazione, le Forze dell’Ordine hanno proceduto a identificare decine di persone e a effettuare numerose perquisizioni personali. In diversi casi, tali accertamenti hanno portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e marijuana. Le persone trovate in possesso delle droghe sono state segnalate all’autorità giudiziaria competente, con provvedimenti che variano in base alla quantità detenuta e alle circostanze specifiche.

Il bilancio complessivo dell’intervento conta oltre 50 persone controllate, delle quali 16 già note alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia. Una persona è stata denunciata a piede libero per violazioni delle disposizioni sull’immigrazione, mentre altre due sono state segnalate per il possesso di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati estesi anche a diversi esercizi pubblici della zona, ritenuti abituale punto di ritrovo per soggetti coinvolti in attività sospette.

