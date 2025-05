Santa Teresa Gallura celebra la primavera tra gusto e tradizione

La festa di primavera a Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura l’inizio di maggio si tinge dei colori della festa, con il ritorno di Pig – Primavera in Gallura, appuntamento ormai consolidato che, dall’1 al 3 maggio, trasforma il cuore della cittadina in uno scrigno di tradizioni, sapori autentici e musica coinvolgente. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco locale con il patrocinio del Comune e il contributo di realtà come Salude & Trigu, Love Santa Teresa e l’Area Marina Protetta di Capo Testa – Punta Falcone, si configura come un percorso immersivo attraverso l’identità più profonda della Sardegna.

LEGGI ANCHE: Tre giorni di sapori e musica per il ritorno del Pig a Santa Teresa.

Un’esperienza capace di rinnovarsi continuamente.

Fin dalla sua prima edizione, Primavera in Gallura si è imposta come un’esperienza capace di rinnovarsi continuamente, suscitando ogni anno entusiasmo e partecipazione grazie a un programma ricco di emozioni, pensato per un pubblico variegato. Non a caso, la giornata inaugurale del primo maggio ha registrato una straordinaria affluenza, confermando l’evento tra i più attesi del calendario culturale locale.

Tra gli appuntamenti più suggestivi, quello del 2 maggio ha visto la piazza Santa Lucia accendersi di note e suggestioni, grazie a un inedito concerto “sky piano”, che ha saputo coniugare la raffinatezza della musica dal vivo con l’atmosfera intima e raccolta dello spazio urbano, creando un momento di forte impatto emotivo.

Un altro punto di forza della manifestazione è stato il coinvolgimento delle Aree marine protette della Sardegna, la cui presenza ha contribuito a valorizzare ulteriormente il legame tra natura, territorio e cultura. Gli spazi dedicati alla tutela ambientale hanno offerto al pubblico spunti di riflessione e approfondimento, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e alla salvaguardia del patrimonio costiero isolano. Non sono mancati momenti sorprendenti, come quello legato al celebre coltello da 4,80 metri, una vera e propria attrazione da Guinness dei primati, con un peso di 350 chili.

A impreziosire ulteriormente il programma, anche i laboratori di ceramica, che hanno aperto uno spazio di espressione artistica dedicato sia agli adulti che ai più piccoli. Attraverso la manipolazione dell’argilla, i partecipanti hanno potuto riscoprire gesti antichi e realizzare manufatti unici, portando con sé non solo un ricordo tangibile dell’evento, ma anche un pezzo di tradizione da custodire.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui