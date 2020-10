I controlli dei carabinieri di Olbia.

Ieri sera, i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, hanno denunciato in stato di libertà un minorenne per detenzione di droga ai fini di spaccio e segnalato alla competente autorità amministrativa un 23enne.

L’operazione è scattata nel centro storico della città, tra Piazza Mercato e via Acquedotto, località tristemente famose per il ritrovo di piccoli spacciatori e vandali. I militari hanno proceduto prima all’identificazione dei giovani e successivamente al controllo. Il 23 enne, già con precedenti specifici, era in possesso di 5,5 grammi di marijuana, suddivise in cinque involucri di cellophane, mentre il 17enne di 77 grammi di marijuana.

L’operazione si inserisce nel complesso delle attività di controllo pianificate dal reparto territoriale di Olbia per la prevenzione dei reati in genere ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con una particolare proiezione presso il centro storico della città.

