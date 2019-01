La sparatoria a Sassari.

Si tratterebbe di un tentato omicidio la sparatoria avvenuta nella notte in un circolo privato di via Rosello a Sassari. Un uomo di 61 anni è stato raggiunto da uno sparo ad una coscia. Soccorso, non è in pericolo di vita.

La polizia sta cercando ora l’autore dello sparo, che è fuggito con la pistola. Le indagini per rintracciarlo sono in corso a Sassari. Resta da chiarire anche il motivo del gesto.

