La nuova ordinanza del governatore Solinas.

Spiagge ancora chiuse almeno fino al 17 maggio. Questo è quanto indica l’articolo 28 dell’ordinanza numero 20 del presidente della Regione Cristian Solinas che regola l’ingresso nella così detta fase 2. Una proroga delle precedenti ordinanze, che ha prodotto una tra le maggiori delusioni per i sardi, in particolare per chi abita la Sardegna costiera.

Mentre la restante parte del provvedimento è stato accolto abbastanza di buon grado, la parte relativa alle spiagge è difficile da digerire un po’ per tutti. E subito è iniziato il tam tam sui social sfociato sia in frasi di protesta che negli ormai immancabili meme.

