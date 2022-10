Spiagge piene in Gallura e il caldo continua pure a novembre

Ancora caldo in Gallura.

L’estate è destinata a restare a lungo anche in Gallura. Grazie alle temperature, che nel weekend appena trascorso hanno superato anche i 30 gradi, le spiagge sono tornate piene di ombrelloni e tanti hanno indossato di nuovo il costume da bagno.

Un fine ottobre insolito, molto diverso dai piovosi degli altri anni, trascorsi davanti alla televisione o nei centri commerciali e molto differenti dalle ultime ottobrate. Ieri pomeriggio, i social, si sono riempiti di scatti e video che ci riportano alle giornate di Ferragosto. Anche le spiagge di Olbia sono tornate affollate, come non si vedevano più da due mesi. Una di queste foto, della spiaggia di Mare e Rocce, scattata dal noto Tango, è diventata virale. E alcuni bagnanti hanno filmato i curiosi avvistamenti di pesci mai visti prima d’ora in riva.

L’evento atmosferico del fine settimana non sarà però isolato. Il caldo resterà ancora per un po’ e proseguirà fino a metà novembre. E’ un fenomeno simile all’estate di San Martino, ma molto più calda, grazie all’ennesima avanzata dell’anticiclone africano Scipione.

Se è già successo che a ottobre le temperature si avvicinassero all’estate, per il mese di novembre è un’assoluta novità. Malgrado il popolare detto dell’estate di San Martino, i fenomeni meteorologici di tempo buono, non si sono mai avvicinati ai record di quest’anno. Per almeno i primi giorni del nuovo mese, sono previste temperature superiori a 6/7 gradi in tutta Italia. Ciò significa che in molte località la colonnina di mercurio potrebbe arrivare anche fino ai 30 gradi. Sarà un evento storico, tanto che tanto che è stato coniato il termine “novembrata”.

