Primo caldo e voglia di mare, le spiagge della Gallura prese d’assalto nel week end

Tantissimi in spiaggia nel fine settimana.

Spiagge prese d’assalto nel fine settimana in Gallura. Sono stati in molti quelli che, complice il bel tempo e l’aumento delle temperature, hanno deciso di passare il fine settimana in riva al mare.

In Sardegna arrivano i primi turisti, ma a godere del bel sole sono stati soprattutto i residenti che, complice il maltempo degli ultimi weekend, hanno avuto poche possibilità per andare in spiaggia. La buona notizia è che tra i turisti ci sono anche molti stranieri, soprattutto dal Nord Europa: dopo una stagione complicata i segnali per il turismo internazionale sull’Isola sono più che incoraggianti.

Anche se sulle spiagge della Gallura la stagione non è ancora entrata nel vivo i primi pienoni si attendono già per l’ultima settimana di maggio, e alcune strutture hanno già registrato il tutto esaurito.