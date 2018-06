Le spiagge che rischiano di sparire in Gallura e in Sardegna

Allarme erosione nelle spiagge.

Allarme rosso per 19 spiagge a maggiore rischio erosione in Sardegna ma anche in Gallura. Le spiagge, come le montagne e il corso dei fiumi sono elementi in continua trasformazione a causa delle azioni di interferenza da parte degli agenti modellanti, in primis il mare.

Ma se tutti i comuni vietassero l’utilizzo degli asciugamani come il Comune di Stintino, il rischio di erosione diminuirebbe. E se in giro ci fossero meno turisti che saccheggiano le spiagge e più rispetto per l’ambiente, il rischio di non vedere più alcune spiagge diminuirebbe in gran misura.

Ecco l’elenco delle spiagge a rischio erosione in Sardegna e in Gallura:

1 Porto Palma – Arbus, 2 San Nicolao – Fluminimaggiore, 3 Porto Paglia – Sa Punta e Sa Rena – Piagemesu – Fontanamare – Gonnesa, 4 Freccia Litoranea di Punta S’Aliga – Portoscuso, 5 Spiaggia del Giunco e Bubbò – Carloforte, 6 Is Pruinis – S.Antioco, 7 Porto Botte – Giba, 8 Santa Margherita – Pula, 9 Porto Columbu-Perd’e sali – Sarroch,10 Giorgino-La Maddalena-Frutti d’oro – Cagliari – Capoterra, 11 Cala Mosca – Cagliari, 12 Poetto – Cagliari, 13 Genn’e Mari – Maracalagonis, 14 Campulungu – Villasimius, 15 Spiaggia del riso e Nuova Spiaggia del Porto – Villasimius, 16 Portu Frailis – Tortolì, 17 Spiagge di Cala Gonone – Dorgali, 18 Rinaggiu – Spiaggia lunga di Isola Rossa – Trinità d’Agultu, 19 San Pietro a Mare – Valledoria.

