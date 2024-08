L’acqua non potabile a Olbia.

Il Comune di Olbia ha emesso un divieto di potabilità per l’acqua nella località Trainu Moltu, dopo aver riscontrato un superamento dei valori dei parametri per batteri Coliformi e Escherichia coli. I risultati dei recenti controlli hanno confermato che le acque non sono idonee al consumo diretto.

L’ordinanza sottolinea che l’acqua non deve essere utilizzata come bevanda né per la preparazione di alimenti, specialmente quando l’acqua è un ingrediente principale. Tuttavia, è possibile utilizzarla per il lavaggio di alimenti e per l’igiene personale e domestica, purché sia previamente bollita per almeno 15 minuti.

