Ottime notizie per chi frequenta la spiaggia del Golfo del Pevero a Porto Cervo.

Ottime notizie per residenti e turisti di Porto Cervo: a seguito di un’ordinanza che aveva temporaneamente vietato la balneazione, è arrivata in tempo record la revoca per le acque della splendida spiaggia del Golfo del Pevero, ora nuovamente idonee.

L’amministrazione comunale di Arzachena ha agito con grande prontezza, a seguito della comunicazione pervenuta in data odierna dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), dipartimento di Sassari. La nota ha ufficializzato il rientro nei parametri di legge per i valori di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, che erano stati precedentemente rilevati fuori norma al punto di monitoraggio indicato.

Il divieto di balneazione era stato imposto nei giorni scorsi a scopo precauzionale, in seguito al riscontro di questi valori non conformi durante i monitoraggi routinari. Queste misure temporanee sono prassi consolidate per garantire la sicurezza e la salute pubblica, in attesa di ulteriori accertamenti e del ripristino delle condizioni ottimali.

Un fenomeno non isolato: l’impatto del caldo sulle coste Sarde.

È importante sottolineare che gli episodi di superamento dei limiti batterici, come quello che ha interessato il Golfo del Pevero, non sono purtroppo isolati in questo periodo. Con l’aumento delle temperature marine e l’intensificarsi della stagione estiva, diverse spiagge della Sardegna possono essere soggette a variazioni temporanee nella qualità delle acque.

Fattori come le ondate di calore che favoriscono la proliferazione batterica, i flussi di scarichi (anche temporanei o anomali) e l’intenso afflusso di persone possono contribuire a questi sbalzi. Le autorità competenti, come l’ARPAS, monitorano costantemente centinaia di punti lungo la costa per rilevare prontamente eventuali anomalie e attivare i protocolli di sicurezza, tra cui i divieti temporanei di balneazione.

La rapida revoca dell’ordinanza, basata sui nuovi campionamenti che attestano la piena idoneità delle acque al Golfo del Pevero, permette quindi a tutti di tornare a godere liberamente di uno degli angoli più iconici e apprezzati del litorale della Costa Smeralda.

