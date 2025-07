Il premio a Sami Ait Oukfir, il ragazzo morto nell’incidente con l’amico.

Nella sua breve vita Sami Ait Oukfir si è distinto per il suo impegno civile per aiutare il prossimo. L’AvisOlbia ha deciso di assegnare al giovane, morto in un tragico incidente con il suo amico, una borsa per meriti civili, per aver donato il sangue e per essersi adoperato per la promozione della cultura del dono.

Una decisione presa all’unanimità da tutto il direttivo, su proposta del Presidente onorario Agostino Chiafitella, ed accolta favorevolmente da tutto il mondo Avis. A consegnare il premio saranno: lo stesso Presidente onorario e i vice presidenti Ciro Punzo, che è stato un suo professore all’Ipia Amsicora, e Nelly Barra.

La decisione è stata presa nell’immediatezza anche per contribuire alle necessità immediate della famiglia per il rimpatrio in Marocco del corpo del giovane donatore. La decisione di AvisOlbia si inquadra, peraltro, nella consuetudine radicata di premiare gli studenti donatori che si distinguono per merito scolastico e/o civile.

”Sami è sempre stato un entusiasta donatore, nonché un ragazzo che si prodigava nel coinvolgere i suoi compagni facendo perno sulla sua straordinaria empatia e capacità di leadership – queste le parole dell’associazione -. Sami andava fiero, come si può evincere dai tanti video, di essere un donatore e poter così contribuire a fare del bene alla comunità che lo aveva accolto come solo i giovani sanno fare.

I suoi: “non ci sono scuse”, “bisogna aiutare il prossimo”, accompagnati da un sorriso devastante, riecheggino nelle nostre orecchie e nelle nostre coscienze. Sami è stato un esempio di altruismo e generosità che resterà sempre vivo nella memoria dell’Avis Olbia. Grazie alla famiglia Oukfir per averci “regalato” un ragazzo speciale come Sami”.

