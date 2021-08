I controlli della Guardia costiera di Olbia.

Durante i controlli posti in essere giornalmente dal personale della Guardia costiera di Olbia e degli Uffici minori dipendenti, nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro 2021”, personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo individuava tre aree abusivamente occupate con sdraio, ombrelloni e varie attrezzature da spiaggia in spregio alla normativa che regolamento il libero uso del demanio marittimo.

L’attività posta in essere ha comportato l’elevazione di 3 sequestri penali per abusiva occupazione per un totale di 260 attrezzature balneari sequestrati tra cui lettini, sdraio e ombrelloni e il deferimento alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania delle 3 persone che avevano organizzato presso la spiaggia di Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, veri e propri stabilimenti abusivi. Liberata e restituita all’uso pubblico circa 800 metri quadri di spiaggia libera.

