Spunta un attracco fai da te nella spiaggia a Olbia: “Nessuno interviene”

La segnalazione nella spiaggia di Punzutu a Olbia.

Sulla spiaggia di Punzutu (Olbia), località Porto Istana, è spuntato un attracco fai da te per una barca. A segnalarlo un lettore che ha messo in evidenza la pericolosità dell’infrastruttura per i bagnanti, spiegando di aver fatto una segnalazione alla Capitaneria di Porto e alla Polizia municipale, con chiamate e mail con foto.

Segnalazioni che, a suo dire, sono cadute nel vuoto. ”Purtroppo oltre alle segnalazioni oggi mi sono trovato un operatore della municipale al telefono che più che interessarsi della situazione si interessava di chi fossi io. Inoltre alle scuse solite del ‘non abbiamo pattuglie’, vivendo in zona le pattuglie della municipale ci sono eccome, ma solo per fare multe”, si lamenta.

