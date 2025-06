Furto sacrilego a Monti, rubati gli ori dal simulacro della Madonna

Il furto sacrilego nella chiesetta di Monti.

Sgomento e indignazione a Monti dopo il furto compiuto nella notte all’interno della chiesa campestre di Maria Ausiliatrice, situata in una zona isolata nei pressi della stazione ferroviaria. Ignoti si sarebbero introdotti nell’edificio sacro dopo aver forzato la porta d’ingresso, agendo con rapidità e approfittando del buio per sottrarre gli oggetti d’oro che ornavano il simulacro della Madonna. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto, ritenuto premeditato.

A scoprire l’accaduto sono stati ieri mattina i membri del comitato che si occupa della cura della chiesetta e dell’organizzazione della festa dedicata alla Santa, i quali hanno denunciato un episodio che ha scosso profondamente la comunità. Non tanto per il valore economico degli oggetti trafugati, quanto per la violazione di un luogo ritenuto sacro e simbolico.

Il furto potrebbe essere stato compiuto da qualcuno che conosceva bene le tradizioni locali. Il 24 maggio scorso, durante il consueto pellegrinaggio con partenza dal sagrato della parrocchia di Monti e arrivo nell’ampio piazzale antistante la chiesetta, il simulacro era stato adornato con doni in oro dai devoti.

