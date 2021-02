Spostamenti tra regioni vietati, firmato il decreto: le nuove regole

Prorogato il divieto di spostamento tra regioni fino al 25 febbraio.

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge Covid, che proroga il blocco degli spostamenti tra le regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. Il Consiglio è presieduto dal premier uscente Giuseppe Conte con l’accordo di Mario Draghi, di Sergio Mattarella e dei presidenti di Regione.

Continuano le restrizioni fino alla scadenza del Dpcm la prima settimana di marzo (il 5). Rimarrà consentito spostarsi nelle seconde case anche fuori regione, solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarvisi prima dell’entrata in vigore del decreto legge del 14 gennaio 2021.

Si attende adesso la scadenza dell’attuale Dpcm tra circa venti giorni: sul nuovo provvedimento, che porterebbe la firma di Mario Draghi, i governatori chiedono di valutare possibili riaperture. Dai cinema, alle palestre e ai teatri con ingressi contingentati.

Intanto il Comitato tecnico scientifico ha deciso le nuove regole per la riapertura serale di bar e ristoranti nelle regioni gialle e a pranzo in quelle arancioni. E riaprono anche gli impianti da sci: nel weekend dal 19 al 21 febbraio in Fvg. La riapertura sarà condizionata dal colore della zona, cioè sarà possibile solo nelle regioni gialle per gli stessi abitanti della regione fino alla fine del blocco degli spostamenti. Gli ingressi saranno contingentati negli impianti di risalita, tavoli distanziati nei rifugi e mascherina obbligatoria anche all’aperto.

(Visited 229 times, 229 visits today)