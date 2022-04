Le due spiagge di San Teodoro saranno a numero chiuso.

Cala Brandinchi e Lu Impostu diventeranno, a partire dal prossimo 15 giugno, le prime spiagge a numero chiuso della costa gallurese. Una decisione, quella dell’amministrazione comunale di San Teodoro, che è stata presa all’unanimità dal consiglio comunale tenutosi nel pomeriggio del 14 aprile 2022.

Il regolamento, approvato nel corso dell’assemblea, è stato ampiamente condiviso, oltre che costruito in collaborazione con gli operatori balneari che operano sui due arenili. Nella stagione estiva 2022, ha spiegato l’assessore al turismo Luciana Cossu, il numero chiuso sarà in via sperimentale, così che se ne possano rilevare le eventuali criticità e correggerle. Il progetto partirà, una volta individuato l’operatore economico per la gestione, partirà il 15 giugno e terminerà il 15 settembre.

I posti disponibili saranno 1447 a Cala Brandinchi e 3352 a Lu Impostu, così come sancito dal Piano per la fruizione del litorale. La prenotazione potrà avvenire a partire dalle 24 ore antecedenti al giorno di interesse, tramite una app, e sarà soggetta ad un contributo che servirà a coprire il costo dei servizi offerti. Costi e dettagli saranno definiti a breve. Per far funzionare l’intera macchina di accoglienza, controllo e pulizia dei due arenili serviranno almeno 15 persone. “Un progetto ambizioso e coraggioso che mira alla tutela di un bene che non è solo dei cittadini di San Teodoro, ma del mondo intero”, ha concluso l’assessore Cossu.