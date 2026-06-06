Il servizio di gestione dei rifiuti a Olbia cambia nel centro.

Con l’arrivo della stagione estiva, il Comune di Olbia introduce alcune novità nella gestione dei rifiuti, con un potenziamento del servizio di ritiro dell’umido nel centro storico. L’amministrazione ha stabilito un passaggio aggiuntivo che sarà attivo fino al 30 settembre, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano durante i mesi di maggiore afflusso.

Il nuovo assetto della gestione dei rifiuti a Olbia prevede un intervento diretto degli operatori incaricati, che effettueranno il ritiro supplementare secondo un calendario definito. Il servizio riguarda esclusivamente le utenze domestiche del centro urbano e segue le indicazioni contenute in un’ordinanza comunale.

Orari e modalità del ritiro.

Il Comune ha indicato con precisione le modalità di conferimento. I cittadini devono esporre i contenitori la sera precedente al giorno di ritiro, rispettando il calendario già distribuito. Nelle zone nord, sud e nel waterfront, l’esposizione è consentita tra le 21 e le 21.30.

Per le utenze domestiche del centro storico, invece, la fascia oraria cambia e va dalle 22 fino alle 2.30 del mattino. Restano escluse dal potenziamento le aree extraurbane, le frazioni e le località a forte vocazione turistica, dove il servizio continua a seguire il calendario ordinario.

L’amministrazione richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto degli orari indicati. Il corretto conferimento dei rifiuti consente di evitare disagi e contribuisce a mantenere pulito il territorio. Il Comune prosegue intanto anche con la distribuzione dei nuovi mastelli, avviata nelle settimane precedenti per migliorare l’organizzazione della raccolta.

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