Twiga al posto del Billionaire, nuova era per la movida gallurese

Il Billionaire lascia il posto al Twiga.

Lo storico Billionaire di Flavio Briatore, simbolo indiscusso della movida d’élite per oltre vent’anni, lascia il passo al Twiga Porto Cervo. L’operazione rientra nell’ambiziosa espansione di Leonardo Maria Del Vecchio nel settore dell’hospitality di lusso. Il figlio dell’imprenditore fondatore di Luxottica ha acquisito l’intero brand Twiga da Briatore, rilevando anche le sedi di Forte dei Marmi, Montecarlo e Ventimiglia. A Porto Cervo, dopo sei mesi di restyling, lo storico club riapre sotto un’insegna diversa, ma con un’identità altrettanto esclusiva.

La nuova visione è affidata alla Lmdv Hospitality, guidata dal CEO Carlo Ziller, che ha puntato su una formula capace di fondere eleganza internazionale e valorizzazione del contesto locale. Tre gli spazi principali: Casa Fiori Chiari, bistrot con dinner show al primo piano; Vesta, ristorante fine dining vista mare al secondo; e Twiga Club, cuore pulsante della notte. L’obiettivo è anche allungare la stagione, puntando su un’offerta meno legata ai soli mesi estivi.

Oltre 150 i professionisti coinvolti, molti provenienti da altre strutture del gruppo, ma con particolare attenzione all’inserimento di risorse locali. Dopo la Costa Smeralda, Del Vecchio guarda ora a Milano, dove in autunno è atteso il primo Twiga cittadino in via Turati. Un’espansione che mira non solo al profitto, ma anche a generare valore culturale e sociale sul territorio.

