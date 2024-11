Ecco quanto costa studiare a Olbia: per una stanza fino a 400 euro, ma va lasciata ad aprile

Gli studenti che vanno all’università a Olbia e i costi.

Olbia è ormai una città universitaria, grazie all’avvio quest’anno di diversi corsi di laurea. Al Polo universirario UniOlbia sono arrivate le triennali in Ingegneria Navale e Infermieristica e in futuro la città ospiterà altri corsi di laurea.

La maggior parte degli studenti sono fuori sede, con una percentuale dell‘85% provenienti da altre città della Sardegna, come nel corso di laurea triennale in Infermieristica, attivato nella sede del Mater Olbia, che formerà nuovi infermieri. Le matricole di Ingegneria Navale vengono anche da Tempio, Padru, Arzachena, mentre solo 7 sono olbiesi.

I nuovi corsi di laurea sono stati ospitati in due diverse sedi: una è l’area ex Sep in via dei Lidi, per Ingegneria Navale, mentre le lezioni di Infermieristica si svolgono nei locali del Mater Olbia. Per i fuori sede sono stati messi a disposizione gli alloggi del Geovillage, ma in città c’è un grande fabbisogno di case per gli studenti.

Gli annunci online.

Sono tanti gli annunci di studenti e studentesse fuorisede che cercano una casa o una stanza in affitto a Olbia. “Chiedo cortesemente se qualcuno a Olbia, possibilmente zona aeroporto, ha disponibilità di un monolocale per una studentessa. Aspettiamo qualche proposta grazie”, scrive una ragazza sui social. E ancora: “Sono una studentessa che cerca una casa in affitto o un alloggio con dei coinquilini per tutto l’anno da settembre/ottobre. vanno bene anche dintorni”.

Anche in città aumentano gli annunci di stanze in locazione. Si va dai 250 euro per stanze singole (occupate da una sola persona) nel centro di Olbia, ma i contratti durano fino ad aprile e il prezzo medio si aggira intorno ai 380. Si chiedono 400 euro al mese, come nel caso di un annuncio di un immobile in zona Poltu Cuadu su un noto portale, ma anche in questo caso, la stanza non è più disponibile con l’inizio della stagione estiva, come nel caso di due singole a 340 euro nel centro storico, disponibili fino al 15 giugno e ideali per “studenti universitari e professori”.

Nella maggior parte degli annunci, infatti, dal mese di giugno, o addirittura aprile, si rescindono i contratti, rendendo così il periodo di locazione incompatibile con la vita degli studenti, che ancora seguono le lezioni e sostengono gli esami universitari degli appelli estivi.

Così gli ”affitti stagionali” a Olbia prevalgono su quelli annuali, portando così ad un aumento della domanda, in modo analogo alle famiglie residenti che cercano casa a Olbia. Ma qualcosa di annuale si trova, anche se i prezzi salgono purtroppo a 500/600 euro per una camera.

