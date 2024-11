Tempio e Luras in lutto per la scomparsa di Nina Putzulu, la madre del parroco

Addio a Stefanina Putzulu.

È scomparsa a soli 68 anni Stefanina Putzulu, lasciando un profondo vuoto nei paesi di Tempio e Luras. Nota come Nina, la donna è la madre di Don Efisio Coni, parroco da diversi anni della Cattedrale di San Pietro di Tempio.

La notizia scomparsa di Nina Putzulu è stata accolta con profondo dolore, perché la donna era molto conosciuta e amata. Una morte prematura in quanto aveva soltanto 68 anni. A unirsi nel dolore del parroco e della sua famiglia l’amministrazione comunale di Tempio, con queste parole: ”Insieme a tutta l’Amministrazione comunale e al Consiglio, e a nome dell’intera città di Tempio, desidero far giungere al nostro caro Parroco don Efisio Coni, il nostro abbraccio commosso e addolorato per la perdita della cara madre. A Don Efisio, preziosa guida spirituale della nostra Comunità, e alla sua famiglia, vada la nostra più affettuosa vicinanza e il cordoglio più sentito”.

Ma sono tantissimi quelli che hanno espresso le condoglianze al parroco di Tempio, come il Coro Polifonico Città di Tempio ‘San Pietro Apostolo’, con un messaggio sui social. Nina lascia anche un’altra figlia e tre nipotini. Il suo funerale si terrà martedì 12 novembre, alle ore 15, nella sua città natale, Luras.

