Sul lungomare di Olbia arrivano le luminarie di Natale, i lavori

Sul lungomare Redipuglia di Olbia si installano le luminarie di Natale.

A Olbia l’aria del Natale si fa sentire sempre di più, perché gli operai sono al lavoro per l’installazione delle luminarie. Sul lungomare Redipuglia, una delle zone oggi più amate per le passeggiate olbiesi, stanno già arrivando e presto saranno montate in via Principe Umberto.

Prima le vie principali, poi quelle secondarie, nella città di Olbia, in quasi tutti i quartieri, il Natale è molto sentito perché le luminarie, che attraversano non solo più il Corso Umberto e viale Aldo Moro, ormai sono una tradizione in città. Le Feste sono una ricorrenza molto sentita e in questo periodo, in vista degli eventi, le strade tornano piene quasi quanto nel periodo estivo. A popolarle però sono prevalentemente olbiesi o persone che abitano nei paesi limitrofi, che vengono ad assaggiare un po’ di atmosfera natalizia di Olbia.

L’installazione delle luminarie di Natale sarà effettuata in città fino al 15 dicembre, come indicato nell’albo pretorio, tra le ordinanze. Poi sarà la volta dei due grandi alberi nelle due piazze principali della città, Crispi e Elena di Gallura, luoghi dove si svolgono la maggior parte degli eventi natalizi. Non mancherà nemmeno il villaggio di Natale in piazza Regina Margherita.

