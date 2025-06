Stefano Corti e Bianca Atzei affittano la loro villa a Pittulongu

In affitto la casa di Stefano Corti e Bianca Atzei a Pittulongu.

A Pittulongu la villetta sarda di Stefano Corti e Bianca Atzei diventa protagonista dell’estate. La coppia, nota per i rispettivi percorsi nel mondo dello spettacolo, ha condiviso con i propri follower le immagini della casa recentemente ristrutturata, annunciando anche la volontà di affittarla durante la stagione estiva.

Il soggiorno della cantante e della “iena”, dove si trovano in questi giorni assieme al figlioletto Noah, non è infatti destinato a durare per tutta l’estate, presumibilmente a causa di impegni lavorativi. Da qui l’idea di mettere a disposizione dei vacanzieri l’elegante abitazione vista mare.

Attraverso un video pubblicato online, Corti ha mostrato gli spazi curati dell’immobile: dal patio con piscina e zona relax, all’open space con cucina a vista, passando per le due camere da letto e il bagno luminoso, fino al giardino posteriore con accesso al parcheggio riservato.

Definita una “chicca” da Corti, la casa sarà disponibile già da inizio luglio. L’invito della coppia è chiaro: per chi fosse interessato, è possibile contattarli direttamente per trasformare, anche solo per qualche settimana, il sogno in realtà.

