Festa d’estate a Loiri, musica e giochi gonfiabili per i più piccoli

Giochi per i più piccoli nella festa d’estate a Loiri Porto San Paolo.

Con l’avvio ufficiale delle manifestazioni estive, il Comune di Loiri Porto San Paolo si prepara a inaugurare la stagione 2025 con un evento dedicato ai più piccoli. Prima che il calendario completo venga definito nei prossimi giorni, l’amministrazione ha organizzato una festa di apertura che si terrà domani, venerdì 20 giugno, nella centralissima piazza Isabelle Vanbelle, nel cuore di Loiri.

L’appuntamento è fissato per le ore 20 e proseguirà fino alle 22:30, offrendo una serata all’insegna del divertimento e del relax per bambini e ragazzi. La festa proporrà musica, giochi gonfiabili, zucchero filato e il truccabimbi, attività pensate per coinvolgere i più piccoli in un’atmosfera festosa e allegra.

L’invito è esteso non solo ai bambini, ma anche a tutti coloro che desiderano partecipare e condividere momenti di svago e spensieratezza. Questo evento rappresenta il primo passo verso una serie di iniziative che animeranno l’estate nel Comune, creando occasioni di socializzazione e divertimento per la comunità locale e i visitatori.

