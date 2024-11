Cambio in corsa nel Consiglio comunale di Olbia, le novità

Il consigliere comunale Stefano Spada lascia l’incarico.

Il consigliere comunale del gruppo misto, Stefano Spada, lascia il Consiglio comunale di Olbia. Al suo posto Mariangela Marchio, segretaria provinciale del Partito Democratico. “Sono certo che saprà ricoprire questo ruolo con la stessa determinazione, passione e impegno con la quale ricopre anche questo ruolo”, ha dichiarato.

”In secondo luogo ho recentemente assunto un incarico come segretario particolare del vicepresidente della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni e questo nuovo ruolo mi porta ad essere spesso a Cagliari e non poter essere presente per tutti i lavori del Consiglio e delle commissioni”, ha detto Stefano Spada durante il Consiglio comunale di Olbia, tenutosi oggi, 7 novembre 2024.

