La mamma di Michael trova aiuto: “In tanti per le ricerche di mio figlio”

Le ricerche per trovare Michael Frison.

Michael Frison è scomparso ormai da 4 mesi e di lui non si hanno più notizie, così la mamma del giovane, pochi giorni fa, aveva lanciato un appello e organizzato una giornata di ricerche. Si terranno sabato 16 novembre e sono tantissimi ad essersi offerti volontari per trovare il ragazzo, che è scomparso il 13 luglio scorso tra Luras e Luogosanto. Per lui un gruppo di ricerca social che conta più di 3mila persone.

Cristina, la mamma del 25enne, ha comunicato via social i suoi ringraziamenti per chi si è offerto volontario per le ricerche di Michael. ”Le parole non possono esprimere quanto sia grata a ciascuno di voi per esservi fatti avanti per aiutarmi in questa ricerca finale di Michael, scomparso dal 13 luglio. La vostra compassione, dedizione e volontà di aiutarmi a ritrovare mio figlio significano il mondo. Insieme, credo che possiamo riportarlo a casa”.

L’incontro si terrà sabato 16 novembre, alle 9, presso la Sc di Valdicorru. ”Abbiamo in programma di iniziare la ricerca alle 10 e concluderla entro le 16 al più tardi – si legge nel post della madre – in modo che tutti abbiano abbastanza tempo per tornare sani e salvi prima che faccia buio. Assicuratevi di essere pronti a partire entro le 17, poiché l’area diventerà buia rapidamente e inaspettatamente”.

