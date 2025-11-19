In Sardegna brilla un’altra Stella Michelin, per il 2026 sono cinque

La Gallura conquista un’altra Stella Michelin, la quinta in Sardegna

In Sardegna brilla una nuova Stella Michelin, la quinta in assoluto con ben quattro ristoranti concentrati in Gallura. Il riconoscimento per il 2026 arriva al ristorante Capogiro di Baja Sardinia, che si trova all’interno del 7Pines Resort Sardinia. Stella confermata per i quattro dell’anno scorso:

Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant

– Italo Bassi Confusion Restaurant Pula – Fradis Minoris

– Fradis Minoris San Pantaleo – Il Fuoco Sacro

– Il Fuoco Sacro San Teodoro – Gusto by Sadler

L’ano scorso c’era stata l’uscita di scena di altri due ristoranti stellati, a causa della loro chiusura: Dal Corsaro a Cagliari e Somu ad Arzachena

Festa a Baja Sardinia

Capogiro, il ristorante di cucina d’autore del 7Pines Resort Sardinia, guidato dall’Executive Chef Pasquale D’Ambrosio. “Ringraziamo la Guida Michelin per questa Stella, un sogno che si realizza, che abbiamo costruito passo dopo passo – afferma lo chef – L’abbiamo immaginato io e Vito Spalluto fin dall’inizio, ma lo abbiamo reso possibile grazie alle mie ragazze e ai miei ragazzi, che hanno messo anima e cuore in questo progetto. La dedichiamo alla Sardegna, un territorio meraviglioso abitato da persone straordinarie, che ci hanno accolto, sostenuto e dato fiducia”.

“Siamo estremamente felici e orgogliosi di questo risultato straordinario, frutto di un cammino che portiamo avanti con dedizione sin dal primo giorno – commenta Vito Spalluto, Managing director di 7Pines Resort Sardinia -. Abbiamo costruito questo ristorante per esaltare il territorio, le sue eccellenze, le persone che lo abitano. Questa Stella non è un traguardo, ma una spinta: ci dà forza, grinta e passione per perseguire il nostro processo di crescita. Capogiro, così come tutto il 7Pines, continua a lavorare per la Sardegna, per accogliere gli ospiti in un lusso genuino, rilassato e profondamente umano”.

