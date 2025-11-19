Un anno senza Carlo, Olbia ricorda il 41enne morto per la malaria

Un anno fa la scomparsa di Carlo Iervolino.

È passato un anno dalla tragica scomparsa di Carlo Iervolino. Il 41enne, molto conosciuto in città, è volato via tragicamente dopo una vacanza a Zanzibar. Quello che doveva essere un momento di spensieratezza per l’uomo si è trasformato in una disgrazia: Iervolino, aveva contratto la malaria ed era arrivato in ospedale in condizioni disperate.

LEGGI ANCHE: La tragedia di Carlo Iervolino, morto dopo appena 48 ore di coma

L’imprenditore, figlio di Gianni Iervolino, scomparso nel 2021, era stato ricoverato d’urgenza ma la situazione era già compromessa. Il 41enne è morto dopo 48 ore dal ricovero, in Rianimazione. La sua morte ha portato un grande dolore a Olbia e ancora oggi la città sente l’assenza di un uomo conosciuto e ben voluto. La messa in suo ricordo sarà celebrata sabato 22 novembre, alle ore 18, alla Basilica di San Simplicio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui