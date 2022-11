Denunciato un giovane a Cagliari.

Andava in giro per le strade armato di storditore elettrico. E’ successo a Cagliari, nella tarda serata di ieri, in via Premuda, dove un 28enne è stato fermato dalla polizia per un controllo. Il cagliaritano, sin da subito, ha mostrato nervorsismo verso gli agenti che insospettiti hanno verificato con maggiore attenzione il contenuto dello zaino che portava con sé.

I sospetti si sono rivelati fondati perché è stato trovato uno storditore elettrico modello “stun gun” da 8000 chilovatt lungo 10 cm e largo 4,5. L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione circa il possesso dello strumento per il quale la legge vieta il porto. Al termine di ulteriori accertamenti il 28enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

