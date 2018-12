La storia di Mauro su Italia 1.

La decisione dei vertici dell’ente Parco di La Maddalena per lo sgombero definitivo di Mauro Morandi, lo storico abitante e custode di Budelli, arriva persino in tv. Di lui si sono occupate anche il programma di Italia 1, Le Iene. Morandi vive nell’ex rifugio della Seconda Guerra Mondiale, che si trova nell’isola, da quasi trent’anni, con i pochi soldi della pensione, ma immerso nella natura di una delle isola più belle del mondo, Budelli, nell’arcipelago de La Maddalena.

Alla fine del servizio del programma Le Iene, l’inviato Gaston Zama ha lanciato una richiesta d’aiuto per il custode: inviare una mail al presidente dell’ente Parco, Fabrizio Fonnesu, in cui si chiede che Morandi resti sull’isola di Budelli. E in poche ore è arrivato l’annuncio del programma, che comunica che sono arrivate alla casella di posta di Fonnesu circa 3500 mail. Un grande sostegno da tanti italiani verso un uomo che a 79 anni si ritrova a combattere la sua più difficile battaglia contro il Parco per rimanere a vivere nella sua amata isola.

