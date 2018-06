Cumuli di rifiuti a bordo della strada per la Costa Smeralda.

Sicuramente l’oggetto più curioso è un passeggino per bambini. L’automobilista incivile deve aver pensato che fosse arrivato il momento di disfarsene e non ha trovato di meglio che lasciarlo a bordo strada. Poi ci sono le ruote delle auto lise, i resti di un mobile, che evidentemente non serviva più, e uno stendibiancheria, che anche in questo caso non doveva trovare più i favori del proprietario. Ma tra le curve e le cunette della Olbia-Arzachena s’incontrano anche gli immancabili sacchi neri della spazzatura, considerati il vero pacco a sorpresa per chi si occupa di ambiente, bottiglie di birra stappate dall’ultima sosta tra amici e, ovviamente, cartacce un po’ ovunque.

Difficile farci caso, quando si è concentrati a seguire l’andamento sinuoso della statale, che mette in collegamento i due capi opposti della Sardegna. Ma la strada che da Olbia va verso Arzachena che si presenta oggi, primo giorno d’estate, è una specie di isola ecologica a cielo aperto, per chi deve liberarsi della propria spazzatura senza differenziare. Lontana da telecamere e poco soggetta alle attenzioni degli occhi indiscreti fugaci.

E così, fermandosi in una piazzola o in uno slargo, basta allungare gli occhi per notare i rifiuti figli della maleducazione degli automobilisti di passaggio. I più avveduti si sono fatti il malsano scrupolo di nasconderli tra l’erba. Altri non si sono preoccupati e li hanno riposti lungo l’asfalto, se non addirittura lanciati come testimoniano alcuni sacchetti in brandelli. E adesso la spazzatura è lì, che aspetta di essere raccolta, su una delle strade più importanti per arrivare in Costa Smeralda.

(Visited 1 times, 1 visits today)