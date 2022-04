Presentata un’interrogazione parlamentare sulla Olbia-Palau.

Vent’anni di lunghe attese per la nuova Olbia-Palau, una delle opere più strategiche che ancora non vede la luce. Per questo motivo, il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda ha presentato un’interrogazione parlamentare per fare in modo che i lavori comincino presto.

Il forte ritardo nella realizzazione dell’arteria. “È dal 2001 che è stata dichiarata come opera strategica nazionale con tanto di primo finanziamento ma – dichiara Deidda – in questi vent’anni, nonostante l’impegno delle varie amministrazioni comunali, della Regione e della stessa Anas, i lavori non sono iniziati e la nuova Olbia-Palau, la Strada 125/133bis, resta ancora incompiuta e con tanti punti interrogativi, come dichiarato recentemente dagli amministratori di Arzachena”

Si attendono nuovi finanziamenti nel lotto di Arzachena-Palau e Palau-Santa Teresa. I lotti non solo sono fermi alla progettazione preliminare, ma non esistono nemmeno i fondi. “Serve maggiore chiarezza e sicurezza sugli investimenti – aggiunge -. Solo un primo tratto, da Olbia ad Arzachena, ha in cassa dei primi finanziamenti ed è in attesa dell’approvazione della valutazione ambientale strategica per le prime gare d’appalto per la 4 corsie. Per gli ulteriori lotti, in ragione di alcune difficoltà sull’esatta collocazione del tracciato definitivo, a causa dei diversi accessi privati alla strada attualmente esistenti occorre rapidità almeno per il primo lotto poiché oltre ragioni di sicurezza, visti gli incidenti accaduti in passato, c’è un’esigenza di sviluppo economico sociale non solo per le comunità interessate ma per tutta la Sardegna, servono risposte e serve chiarezza. Lavoriamo per garantire le risorse e certezza dei tempi”.