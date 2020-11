La strada di Oliena come un fiume.

Campagne sott’acqua nel Nuorese. La strada che da Oliena conduce a Dorgali è completamente allagata. Disagi anche a Bitti, dove il sindaco ha fatto evacuare alcune famiglie.

In località Fratthales, gli automobilisti stanno riscontrando non poche difficoltà a causa dell’imponente flusso d’acqua che ha invaso i terreni. La circolazione non è stata chiusa, ma la Protezione Civile invita a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.

Per questo motivo, il primo cittadino di Dorgali sta preparando un ordinanza di chiusura che interesserà alcuni tratti della strada statale 129 Trasversale Sarda e della strada provinciale 46 verso Dorgali.

A Bitti il sindaco, Giuseppe Ciccolini, ha emesso un ordinanza per l’evacuazione di alcune famiglie residenti in via Brescia. Al momento non si conosce il numero delle persone interessate.

