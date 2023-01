La strada appena asfaltata a Olbia.

Nella strada asfaltata da un mese a Olbia manca la segnaletica e alcuni tombini sono pericolosi. Lo segnalano i residenti e le famiglie dei bambini che frequentano l’asilo che si trova in via Lupacciolu, la strada interessata a queste problematiche.

“Non ci sono ancora le strisce pedonali, le strisce laterali e non è stato rifinito con l’asfalto attorno a due tombini. Questo può essere pericoloso per pedoni e biciclette”, si lamentano gli abitanti. Ma ad aggravare i problemi sulla strada è anche la mancanza del marciapiede sinistro. “La gente è costretta a camminare in cunetta o a bordo strada rischiando di essere investiti, in più ci sono le piante e manca l’illuminazione che aggravano la situazione”.

A Olbia ci sono dei problemi per quanto riguarda la gestione della viabilità, soprattutto per quanto riguarda quella dei pedoni. Lo ha di recente denunciato l’associazione Hub.Mat, che ha aperto una raccolta firme per destinare più spazio ai pedoni e alle biciclette mediante la costruzione e allargamento dei marciapiedi. “Eccetto le vie principali dove i marciapiedi e le piste ciclabili ci sono – si lamentano gli abitanti – siamo costretti a camminare in mezzo alla strada perché o non ci sono o il poco spazio per i marciapiedi (minuscoli) è stato delimitato dalle auto in sosta”.

