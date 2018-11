L’elenco delle strade più pericolose della Sardegna

Sono 5 le strade più pericolose della Sardegna.

Lo rivela una ricerca condotta dall’Istat che evidenzia le strade più pericolose della regione Sardegna in base al numero di incidenti che si sono verificati nel 2017. L’analisi mette a confronto il numero totale dei morti e dei feriti con quello degli incidenti avvenuti in ogni singolo chilometro, per individuare le tratte statisticamente più pericolose.

Le strade sarde più pericolose, sempre secondo l’Istat, sono la statale 196 per Villasor, la strada statale 129 Nuoro-Orotelli, la statale 128 Ussana-Gavoi, la strada statale 125, conosciuta come Orientale Sarda e alcuni tratti della strada statale 131. Anche se nel 2017 il maggior numero di incidenti si è verificato sulle strade urbane.

Le strade più pericolose, rilevate dall’Istat, si caratterizzano per un alto tasso di incidenti, essendo strade anche interessate da maggiori flussi turistici soprattutto durante il periodo estivo e nei fine settimana. In questi periodi arrivano migliaia di automobili, moto e pullman.

