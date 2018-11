Poco illuminate le vie e le piazze di La Maddalena.

Il problema dell’illuminazione pubblica a La Maddalena con vie e piazze completamente al buio ha fatto scatenare sempre più crescenti polemiche fra la gente e sui social. Al fianco del malumore cittadino si affianca l’offensiva del consigliere comunale ed ex vicesindaco Fabio Lai contro l’amministrazione.

“La gravità della situazione è talmente evidente che non c’è bisogno di far proprie le reazioni dei tanti cittadini che vivono da troppo tempo al buio. Amministrare un paese non è sicuramente semplice, per tale motivo ho aspettato a lungo prima di intervenire su questo problema nella speranza che venisse risolto”, dice Lai.

A distanza di mesi il problema dell’illuminazione sembra ancora irrisolto. “Ad oggi siamo ancora al livello delle buone intenzioni con interi quartieri, vie e piazze insufficientemente illuminati e quindi insicuri. Spiace constatare come sia stata data priorità ad una spesa di oltre 50.000 euro per illuminare la facciata del Municipio con giochi di luci colorate, devo dire particolarmente gradevoli alla vista, rispetto all’esigenza di occuparsi del ripristino dell’illuminazione pubblica”, conclude il consigliere.

