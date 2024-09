Strage di Nuoro, Martina stava andando a Olbia per un concorso

La tragedia di Martina Gleboni ha colpito Olbia.

Era attesa a Olbia, dove avrebbe partecipato a un concorso indetto dal Comune per selezionare nuovi funzionari del settore amministrativo. Un appuntamento importante per Martina Gleboni, una giovane di 25 anni con un futuro promettente davanti a sé, che purtroppo non avrà mai la possibilità di realizzarlo.

Laureata in Scienze dei servizi giuridici nel 2022, stava proseguendo il suo percorso accademico iscrivendosi a un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. La sua ambizione di intraprendere una carriera nel settore pubblico era alimentata dalla passione per il diritto e dalla volontà di contribuire al benessere della società. Quella mattina, però, la speranza di un futuro radioso è stata annientata dalla violenza del padre, che ha compiuto un gesto atroce, portando alla morte non solo di Martina, ma anche della madre, Giusi, e del suo fratellino, Francesco.

La notizia ha scosso profondamente Nuoro e ha suscitato una forte indignazione nazionale. Molti ricordano Martina come una ragazza solare, impegnata e pronta a mettersi in gioco. I suoi compagni di università e gli amici hanno condiviso sui social media aneddoti e ricordi, sottolineando la sua determinazione e il suo spirito vivace.

