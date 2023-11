A Olbia scioperano gli studenti: si scende in piazza per i diritti

Gli studenti scendono in piazza a Olbia.

Venerdi 17 a Olbia, nella Giornata Internazionale dello studente, i ragazzi degli istituti superiori hanno organizzato uno sciopero unitario e si riuniranno in un corteo. Partirà alle ore 9 da piazza della Resistenza per giungere a piazza Elena di Gallura. Qui “faranno la lista dei diritti”: Lavoro, Istruzione, Sanità, Trasporti, Ambiente.

Prenderanno la parola i rappresentanti dei singoli Istituti sottolineando i problemi specifici delle loro realtà e opponendosi agli attentati a questi diritti: come l’autonomia differenziata, la riforma Valditara e il dimensionamento scolastico. Aderiscono alla manifestazione anche le sigle sindacali in sciopero generale, CGIL e UIL, che affronteranno le tematiche dei problemi del mondo del lavoro, ed in particolar modo nei settori delle categorie scioperanti, quindi Salute, Trasporti e Scuola.

Sarà presente un gran numero di lavoratori, sindacalizzati e non, che insieme alle organizzazioni mostreranno supporto alla manifestazione degli studenti costituendo un fronte unico di rivendicazione di diritti. Prenderanno la parola anche esponenti del Comitato “Ambiente, Salute e Legalità” che affronteranno la tematica ambientale, in particolare sul nostro territorio. Gli organizzatori tendono a sottolineare, viste le voci che hanno preso piede, che la manifestazione è autorizzata dalla questura ed ha anche ottenuto il nulla osta dall’autorità portuale per l’occupazione del demanio.

