Lo studio sul coronavirus, in Sardegna stimati oltre 7mila contagi

I risultati dello studio.

Secondo uno studio sarebbero 2 milioni e mezzo gli italiani contagiati dal coronavirus.

La ricerca di due professori della Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Carlo Signorelli e Anna Odone, si basa su un modello statistico che tiene conto del numero dei decessi e delle morti sospette all’inizio dell’emergenza coronavirus.

Dalla fotografia la Sardegna esce con una stima dei positivi allo 0,45% sul totale della popolazione, tra le più basse in Italia, ma che porterebbe ad oltre 7mila casi sull’isola. Secondo lo studio sarebbero quindi 6mila i casi positivi in Sardegna che non sono stati rilevati dai tamponi e non inseriti quindi nei bollettini ufficiali.

(Visited 340 times, 345 visits today)