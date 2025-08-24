Sub colto da malore a Olbia, è grave: cosa è successo

Un sub colto da malore a Olbia è in gravi condizioni.

Un sub di 61 anni, originario della Lombardia, è stato protagonista ieri pomeriggio di un intervento di soccorso ad altissimo rischio lungo il tratto di mare tra Olbia e Porto San Paolo. L’uomo, impegnato in un’immersione a circa 30 metri di profondità, sarebbe stato colto da malore, probabilmente a causa di una manovra di compensazione eseguita in modo non corretto.

A intervenire immediatamente sono stati i medici e gli operatori dell’elisoccorso Areus, che hanno rilevato i sintomi di una sindrome da decompressione e hanno prestato le prime cure sul posto, mettendo in sicurezza il sub. Considerata la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento urgente a Cagliari, dove l’uomo è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica, indispensabile per ridurre i rischi di complicanze legate all’immersione.

