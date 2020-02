Successo per l’Olbia Film Network che si mette in mostra anche in Francia

L’occasione in un palcoscenico internazionale.

L’Olbia Film Network ha partecipato con un corner in parternariato con Rai Cinema al mercato internazionale di cinema giovane più importante del Mondo: Le Festival du Courtmetrage de Clermont Ferrand.

L’evento cinematografico olbiese ha avuto l’occasione di presentare tutte le sue attività e gli splendidi scenari del suo territorio, posizionandosi così come uno dei festival e degli eventi industry più attivi ed importanti del territorio nazionale.

Un’ occasione unica che ha permesso di cementare le numerose relazioni internazionali che Olbia Film Network sta portando avanti da anni e di intesserne di nuove. Spiccano gli accordi raggiunti con UniFrance e CNC, le maggiori entità del cinema transalpino, che saranno presenti quest’estate in Sardegna così come i broadcaster televisivi Arte’, Canal +, France Tv e Movistar. Un evento per addetti ai lavori, quello francese, che incorona però Olbia come punto di riferimento sul territorio italiano, per quanto riguarda i giovani autori, produttori e distributori internazionali.

Uno stand coloratissimo, quello gallurese, brandizzato dall’artista sangavinese Giorgio Casu, dove una delegazione composta dal direttore artistico Matteo Pianezzi, il responsabile commerciale Mauro Addis e la direttrice del market Francesca Vargiu ha avuto modo di promuovere la cinematografia isolana ed i giovani autori sardi organizzando un evento di presentazione, in parternariato con la Sardegna Film Commission e con il supporto delle Tenute Gregu, al quale hanno preso parte oltre 600 persone.

“È importante aver portato un evento come questo che è nato e sta crescendo nella nostra città su di un palcoscenico internazionale di questa rilevanza dichiara l’assessore comunale Olbia Sabrina Serra – . Se da un lato ha dato modo di promuovere il nostro evento all’estero al contempo, la presenza di uno stand dedicato, si è rivelata strategica per la promozione del territorio. Ora lavoriamo tutti insieme perché ci possa essere anche l’edizione 2020”.

Dichiarazione Matteo Pianezzi

“La nostra presenza nei maggiori eventi industry mondiali ha reso OLbia Film Network riconosciuto ed apprezzato a livello globale – dichiara il direttore artistico Matteo Pianezzi – . Sono anni che lavoriamo per portare il meglio dell’industria cinematografica europea ad Olbia e i risultati ci stanno dando ragione. Olbia Film Network è un evento che, registrando anno per anno un aumento di presenze di oltre il 220%, si attesta sia come evento culturale di primissimo piano sia come attrattore turistico di importanza strategica. Anche quest’anno saranno numerosissime le novità e tutto lo staff è già a lavoro per regalare uno splendido evento alla città”.

(Visited 28 times, 28 visits today)