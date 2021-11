Approvato il decreto sul Super Green Pass.

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto sul “super Green Pass”, la misura proposta dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19.

Dal 6 dicembre e, per ora fino al 15 gennaio, solo i vaccinati o i guariti potranno ottenere il super Green Pass che permetterà loro di frequentare locali pubblici, cinema, palestre e teatri. L’obiettivo del decreto è chiaro: evitare la chiusura per le prossime settimane degli esercizi commerciali e delle imprese, in modo particolare in vista delle festività di Natale. Il super Green pass quindi imporrà dei limiti a chi non ne è in possesso, che risulterebbero esclusi dalle attività sociali, in modo indipendente dal colore della zona. Ecco come cambierà la situazione in regione.

Colore zona.

Il decreto super Green Pass entrerà in vigore dal 6 dicembre e ovunque. La distinzione tra super Green pass e certificato verde ottenuto tramite tamponi durante le feste scatterà già in zona bianca. In zona gialla o arancione non scatteranno più le chiusure per le attività, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass. Per la zona rossa invece le restrizioni varranno per tutti.

Gli amministratori potranno decidere in modo individuale se prevedere dei lockdown circoscritti. Nel caso in cui scatti la zona rossa, le limitazioni e restrizioni saranno valide per tutti, vaccinati, non vaccinati e guariti.

I Tamponi.

Basterà tampone molecolare o antigenico negativo per andare a lavorare.

Obbligo del vaccino e terza dose.

L’obbligo vaccinale è stato esteso a tutto il estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia e al soccorso pubblico. Obbligatoria la terza dose per il personale sanitario. Per quanto riguarda la somministrazione della terza dose, invece, è stato stabilito che sarà possibile riceverla 5 mesi dopo la seconda.

Green pass.

E’ stata prevista una riduzione per la validità che passa a 9 mesi. Con il nuovo decreto poi è stato imposto il Super Green pass anche ai clienti degli alberghi. In più dal 6 dicembre i turisti dovranno mostrare il passaporto vaccinale, misura che non era prevista fino ad ora.

Mascherina.

L’obbligo di mascherina resta solo negli spazi chiusi. Non sarà quindi necessario indossarla negli ambienti e spazi aperti. L’obbligo della mascherina all’aperto scatterà in zona gialla.

Lista divieti.

Con il nuovo decreto ci sono diversi limiti imposti ai no vax. I non vaccinati infatti non potranno frequentare bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi. Ancora non potranno recarsi nei palazzetti sportivi, nelle piscine, impianti sciistici, discoteche e sale gioco.

Con questa stretta si cerca di non chiudere le attività nelle regioni gialle o arancione. Gli spostamenti e gli accessi alle attività ricreative saranno permessi solo a chi ha il super Green pass, ovvero i vaccinati.