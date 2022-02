Molte le segnalazioni di cittadini sardi bloccati sulla penisola.

Sono molti cittadini della Sardegna che si trovano nella penisola hanno grosse difficoltà a tornare nella propria città di residenza a causa dei controlli farraginosi riguardanti i green pass. Non si tratta di cittadini no vax, ma di persone vaccinate anche con tre dosi.

Tra le molte segnalazioni c’è quella di una donna sarda con tre dosi di vaccino, positiva al covid a Firenze. Reduce dalla quarantena e con il tampone negativo la donna non è potuta rientrare in Sardegna perché il super green pass non funzionava. Ma sono anche molte le persone costrette paradossalmente a tornare in Sardegna passando per l’estero, con una nave diretta dalla Spagna o con voli dall’Ungheria e da Bruxelles.

Sulla questione è intervenuto anche il deputato di FdI Salvatore Deidda. “Siamo di fronte all’ennesimo disservizio causato dalle politiche scellerate di questo governo. Chiediamo che il ministro Speranza venga a riferire in Aula per rispondere agli appelli degli amministratori locali sardi, di qualunque partito, e dei cittadini isolani vittime di una discriminazione“.