Due società di Olbia nei guai.

I militari della Guardia Costiera di Olbia del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale nei giorni scorsi hanno scoperto due scarichi privi di autorizzazione nel Canale Cabu Abbas, che conferivano le acque di dilavamento dei piazzali delle attività industriali.

Sotto il coordinamento del Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale Giovanni Canu è stata accertata, da parte di due società, la violazione del Testo Unico Ambientale e della normativa regionale e provinciale in materiale di tutela ambientale.

Durante l’attività, i militari della Guardia Costiera, usando della fluoresceina, una sostanza che, senza pregiudizio per l’ambiente colora l’acqua, hanno potuto tracciare l’effettiva immissione di agenti potenzialmente inquinanti, nel canale che sfocia nel Golfo di Olbia. I militari, individuati gli scarichi, sono intervenuti per scongiurare possibili inquinamenti che si sarebbero certamente verificati alle prime piogge, ponendo sotto sequestro uno scolmatore e denunciando il tutto all’Autorità Giudiziaria di Tempio-Pausania.

Prima della chiusura di uno dei due scarichi si è reso necessario l’intervento di un auto-spurgo per la bonifica dello scolmatore. Considerata la natura degli illeciti, i militari hanno impartito le necessarie prescrizioni per l’estinzione dei reati e la cessazione di attività potenzialmente pericolose per l’ambiente. Gli accertatori, hanno poi contestato sanzioni amministrative per 5mila euro, per l’irregolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.