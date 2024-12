Quali supermercati restano aperti il giorno di Santo Stefano a Olbia

I supermercati che resteranno aperti a Olbia a Santo Stefano.

Diversi supermercati di Olbia rimarranno chiusi il 26 dicembre, ovvero il giorno di Santo Stefano. Tuttavia, alcuni hanno scelto di rimanere aperti, sia con orario parziale che in orario continuato, dalla mattina alla sera. Ecco i punti vendita che non chiuderanno.

Gli Spazio Conad di Olbia, situati nei centri commerciali Terranova e Olbia Mare, generalmente osservano i seguenti orari di apertura:

Lunedì – Sabato : 08:00 – 21:00

: 08:00 – 21:00 Domenica: 08:00 – 21:00

Tuttavia, durante le festività natalizie, gli orari possono subire variazioni. Resterà aperto il Super Pan di Piazza Crispi e quello di via Barcellona, che stando a quanto si legge nel sito, con orario ridotto a 09:00 – 13:30, mentre quello di piazza Crispi farà gli orari 09:00 – 14:00 / 16:00 – 20:30.

Tutti gli Eurospin della città, così come l’MD di via Bassi (traversa di viale Aldo Moro), via Roma, Corso Vittorio Veneto, zona Aeroporto e Basa, resteranno chiusi. Gli orari di apertura dell’Iper Romagnolo di via Roma potrebbero subire variazioni per il giorno di Santo Stefano, mentre il Lidl resterà chiuso anche a Santo Stefano.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui