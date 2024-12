Il sogno dell’abbattimento della sopraelevata a Olbia.

Sempre più vicino l’abbattimento della sopraelevata a Olbia. Durante la conferenza stampa di fine anno il sindaco Settimo Nizzi ha dato un aggiornamento su uno dei più importanti progetti a Olbia, poiché cambieranno completamente il volto della città.

LEGGI ANCHE: La sopraelevata di Olbia va demolita, parte il progetto

“Abbiamo dato l’incarico per la valutazione e la messa in armonia dello studio territoriale che riguarda la sostituzione della sopraelevata sud con il tunnel – ha detto il sindaco -. Abbiamo i soldi per la progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica, più la valutazione d’impatto ambientale. Abbiamo 3 milioni e 800 per fare questo perché si possa fare”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui